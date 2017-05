Maďarští restauratéři žádají povinné spropitné

Maďarský svaz hotelů a restaurací prosazuje zavedení povinného spropitného. To by mělo podle jeho představ činit osm až patnáct procent z útraty s tím, že tento servisní poplatek, jak spropitné označují, by byl rovnou zahrnut do účtu.