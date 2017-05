Čtyřiatřicetiletý Abdulgadir Mašaripov podle obžaloby 1. ledna zavraždil v nočním klubu Reina 39 lidí a dalších 79 zranil. K atentátu se přihlásila organizace Islámský stát (IS). [celá zpráva]

Mašaripov, který je původem Uzbek, je obžalován z pokusu narušit ústavní pořádek, z vraždy 39 lidí, z pokusu o vraždu 79 dalších, z členství v teroristické organizaci a z nelegálního nákupu a držení zbraní.

Kromě Mašaripova je do obžaloby zahrnuto 57 dalších kompliců teroristy, z nichž 56 bylo zatčeno. Mašaripov byl 15 dní na útěku, pak byl ale zadržen. Kolik let vězení by měl soud podle názoru prokuratury udělit teroristovým komplicům, není jasné.

Spis poskytuje i popis událostí po útoku a okolností, které k němu vedly. Pachatel natočil 27. prosince video, v němž se loučí a vyzývá svého syna, aby se stal sebevražedným atentátníkem.

Z vyšetřování také vyplynulo, že klub Reina nebyl původně zamýšleným cílem útoku. Střelec musel kvůli bezpečnostním opatřením upustit od původního záměru střílet na istanbulském náměstí Taksim. [celá zpráva]