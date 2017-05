Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli podle místních médií zadrženi loni v listopadu, když se snažili nelegálně překročit turecko-syrskou hranici u Haburu v jihovýchodním Turecku.

Oba čelí obvinění z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci kvůli úzkým stykům s kurdskými povstalci v Sýrii a v Turecku. Ankara všechny kurdské ozbrojené síly označuje za teroristické.

Chtěli v Sýrii postavit nemocnici



Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v polovině prosince řekl, že se dvojice nechtěla zapojit do teroristických aktivit, ale chtěla na území Sýrie ovládaném kurdskými jednotkami vybudovat polní nemocnici. Také řekl, že pozitivním vyústěním případu by bylo vyhoštění dvojice do Česka. Na turecké straně prý vidí ochotu pomoci a vyjít Česku vstříc.

Soud se koná v ovzduší jistého napětí mezi Tureckem a Českem poté, co dolní komora českého parlamentu v minulých dnech uznala masakr Arménů v Osmanské říší za genocidu. Ankara usnesení kritizovala, stejně jako výroky prezidenta Miloše Zemana, který pobíjení Arménů označuje za genocidu opakovaně.

Ankara tvrdí, že tyto názory odporují historickým skutečnostem a základním právním principům. Česká diplomacie Turky ujistila, že usnesení Poslanecké sněmovny není právně závazné a že česká zahraniční politika je odpovědností české vlády.