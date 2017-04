Žena byla postřelena ve čtvrtek v domě na Harlesden Road, který sledovala policie. Ta při akci zatkla celkem šest osob ve věku od 16 do 43 let. Jedním ze zatčených je Mohammed Amoudi. Toho před časem vyslýchala policie kvůli podezření, že hodlá odjet do Sýrie a přidat se k Islámskému státu, napsala britská BBC. [celá zpráva]

Skupina podezřelých může být držena maximálně 14 dní. Mimo ni policisté stále zadržují sedmadvacetiletého Khalida Mohammeda Omara Aliho, který byl zatčen ve Whitehallu při operaci, která s tou v Harlesden Road nesouvisela, šlo však při ní rovněž o zásah proti podezřelému z terorismu. [celá zpráva]

Ali byl přistižen s batohem, v němž nesl nože. Také u něj soud povolil delší vazbu, a to až do čtvrtka.