Londýn by podle zprávy mohl po svém odchodu z Unie zaplatit okolo 17 miliard eur (455 miliard korun). „Platby až do konce tohoto období bychom mohli nabídnout. Pomohlo by to vyřešit velký krátkodobý problém v jejich rozpočtu,“ připustil jeden ze zdrojů obeznámený s průběhem přípravných rozhovorů před vyjednáváním, které zřejmě začne až po předčasných volbách v Británii ohlášených na 8. června.

Londýn by ale za to „výměnou“ očekával „rozumnou“ nabídku ze strany EU na dohodu pro přechodné období, jež britská premiérka Theresa Mayová označuje jako „implementační fázi“.

Jak Británie, tak EU připouštějí, že po brexitu, jenž nastane nejpozději s doběhnutím dvouleté lhůty stanovené článkem 50 smlouvy o Evropské unii, tedy v březnu 2019, to potrvá asi dva další roky, než se vyjasní a změní stovky podrobností.

Britský ministr pro vyjednávání o brexitu David Davis už dříve nevyloučil, že by Británie mohla dál EU platit za přístup na jednotný evropský trh. Ten by podle britské vlády měla garantovat nová dohoda o volném obchodu.