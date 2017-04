"Jsem jediný, komu to přijde zcela absurdní, že kancléřka teď dělá zahraniční politiku s dcerou Donalda Trumpa?" ptá se na Twitteru například poslanec sociální demokracie Lars Klingbeil. Právě šéfka německé vlády Angela Merkelová Ivanku Trumpovou při své nedávné návštěvě v Bílém domě do německé metropole pozvala.

Asi stovka žen z oblastí politiky, průmyslu, ale třeba i vědy zde v rámci summitu nazvaného W20 diskutuje o postavení žen ve společnosti a o cestách, jak ho zlepšit a jak je inspirovat, aby samy více podnikaly.

O tom, že by mezi ně měla patřit i Trumpová, rozhodně není přesvědčena komentátorka serveru zpravodajské televize n-tv Sabine Oelmannová. Táže se, jaká je vlastně kvalifikace Trumpové, aby byla poradkyní v Bílém domě, a odpovídá si, že tou nejdůležitější je fakt, že je dcerou svého otce.

Zleva Ivanka Trumpová, německá kancléřka Angela Merkelová a nizozemská královna Máxima. V pozadí je šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová.

FOTO: Michael Kappeler, ČTK/AP

"To je bezvadné upřednostňování příbuzných a facka ženám, které by si práci Ivanky tisíckrát více zasloužily nebo se k ní vypracovaly a které by ji dělaly lépe," míní.

"Výsledky summitu W20 budou koneckonců předány jako doporučení šéfům vlád zemí G20. Co mezi nimi může být? Jak svého tatínka poprosit o práci?" táže se také Oelmannová.

Sama Trumpová před cestou do Berlína vzkázala, že se jede do Německa učit. Inspirovat se chce zejména zdejším vzdělávacím systémem.