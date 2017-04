Konzervativní strana by podle ankety provedené těsně po ohlášení předčasných voleb získala ve 650členné dolní komoře parlamentu 382 křesel. Měla by tak pohodlnou většinu 114 poslanců, neboť opoziční labouristé by získali jen 179 mandátů, zatímco Skotská národní strana 56, liberální demokraté deset a ostatní strany 23.

Mayová ohlásila záměr uspořádat 8. června předčasné volby v úterý. Důvod je podle ní snaha zajistit politickou stabilitu v době vyjednávání o britském odchodu z EU. Mayová se v souvislosti s mandátem pro jednání potýkala s opozicí v parlamentu. [celá zpráva]

Nevěděla to ani většina ministrů



Navzdory tomu, že předtím veřejně vylučovala vypsání předčasných voleb, Mayová se pro ně rozhodla už před velikonočními svátky, které strávila ve Walesu. V tomto smyslu na ni naléhalo několik ministrů včetně exministra zahraničí a bývalého předsedy konzervativců Williama Haguea. Napsal to konzervativní list The Daily Telegraph.

O jejím rozhodnutí věděl jen její úzký okruh, především manžel Philip a šéfové její kanceláře Nick Timothy a Fiona Hillová. Premiérka pak záměr prozradila i několika ministrům, podle listu The Daily Mail o tom v úterý ráno zpravila ministryni vnitra Amber Ruddovou a údajně i ministra pro vyjednávání o brexitu Davida Davise. Není známo, jestli předem informovala i šéfa diplomacie Borise Johnsona.

O předčasných volbách má ve středu hlasovat parlament. Očekává se, že premiérčin návrh schválí, protože ho už v úterý přivítali i šéfové opozice.