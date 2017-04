Teror v Londýně má pátou oběť, zemřela Rumunka, která spadla do Temže

V nemocnici v Londýně zemřela pátá oběť teroristického útoku v centru britské metropole z 22. března. Jednatřicetiletá Rumunka Andreea Cristeaová zemřela na následky zranění, která utrpěla poté, co při útoku na Westminsterském mostě přeletěla přes zábradlí a spadla do Temže. V pátek to oznámila policie.