Závěry summitu pro nesouhlas s novým potvrzením Donalda Tuska ve funkci šéfa unijních vrcholných schůzek odmítlo Polsko schválit. Dokument tak zůstal pod názvem „Závěry předsedy Evropské rady”, které ovšem podporuje všech ostatních 27 členských zemí bloku.

Konec summitu bez konsensu na jeho obvyklém závěrečném dokumentu potvrdil na Twitteru Tuskův mluvčí Preben Aamann. S textem závěrů připravených právě předsedou Evropské rady Tuskem souhlasilo 27 zbývajících účastníků schůzky, uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.

Link to the #eucopresident conclusions supported by 27 delegations: https://t.co/wTgh7j9NTs https://t.co/4Rn2t3XxQs