Americkou rozvědku obvinil Assange z „ničivé neschopnosti” kvůli tomu, že shromáždila takové množství dat a poté je uložila na jediném místě.

Sérii dokumentů údajně pocházejících ze serverů CIA začal WikiLeaks zveřejňovat v úterý 7. března. Podle Assange jde o dosud nejkomplexnější publikovaný soubor špionážních dokumentů. CIA jejich pravost odmítla komentovat.

Nezávislí kybernetičtí experti a bývalí zaměstnanci zpravodajských služeb po jejich prozkoumání shledali, že jsou zřejmě pravé a obsahují kódová slova používaná v hackerských programech CIA. [celá zpráva]

Složky z let 2013 až 2016 údajně obsahují detaily o pokusech proniknout do softwarových produktů, do chytrých televizí a chytrých telefonů, včetně přístrojů iPhone firmy Apple, a do operačních systémů Android, Windows, Mac a Linux, které by se tak mohly změnit v improvizovaný výzvědný nástroj.