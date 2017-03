Takzvanou skupinu Freital, pojmenovanou podle podkrušnohorského města u Drážďan, odkud většina jejích členů pochází, považují vyšetřovatelé za teroristické uskupení, jehož cílem bylo útočit na uprchlíky i lidi jiného politického přesvědčení a zastrašovat je. [celá zpráva]

Členové skupiny, která vznikla v červenci 2015, čelí kvůli pěti bombovým útokům mimo jiné obžalobě z pokusu o vraždu nebo těžkého ublížení na zdraví.

Při prvním útoku z konce července 2015 zničila podle vyšetřovatelů skupina ve Freitalu výbušninou auto politika za stranu Levice, při dalším v září zase okno kanceláře místního sdružení této strany. V říjnu 2015 skupina zaútočila i s použitím kyseliny máselné na alternativní ubytovací zařízení v Drážďanech.

Zbylé dva útoky směřovaly proti běžencům. V noci na 20. září a 1. listopadu 2015 zaútočili členové skupiny výbušninou na byty pro uprchlíky ve Freitalu. Při druhém z těchto útoků zranila skleněná střepina v obličeji šestadvacetiletého Syřana.

Krátce po tomto útoku policie zatkla tři členy skupiny, činnost těch zbylých ukončil o pět měsíců později rozsáhlý zásah speciálních jednotek. Za teroristické spolčení obžalovaným ve věku 19 až 39 let hrozí až deset let odnětí svobody, za pokus o vraždu až 15 let vězení.

Zatímco obžaloba skupinu, která se podle ní snažila sestrojit i trubkovou bombu, viní z terorismu, obhajoba to odmítá, i když spáchání trestných činů připouští.

Obvinění v budově soudu

"Skupina neměla za cíl otřást státem v jeho základech nebo úplně odstranit státní systém," tvrdí jeden z obhájců Rolf Franek. Výroba výbušnin ze zábavní pyrotechniky dovezené z Česka má podle něj jinou kvalitu než například vražedné činy takzvaného Islámského státu. Dovoz zábavní pyrotechniky z Česka a Polska německé úřady dlouhodobě zakazují, neboť je podle nich nebezpečná.

Význam ostře sledovaného procesu dokládá i to, že kvůli němu musel v Drážďanech vzniknout nový soudní sál. Žádný z těch dosavadních totiž neodpovídal požadavkům pro soud se skupinou osob podezřelých z terorismu. V soudní síň se tak nakonec trochu paradoxně proměnila část budovy, která měla původně sloužit jako ubytovna pro uprchlíky.