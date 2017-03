„Ministerstvo zahraničních věcí (Polska) zaslalo nótu ministerstvu zahraničních věcí Maltské republiky, ve které formálně oznámilo kandidaturu polského europoslance,“ citovala Gazeta Wyborcza z tiskového prohlášení polské diplomacie. Malta v tomto pololetí unii předsedá.

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński už tento týden oznámil, že Tusk, kterému končí funkční období v květnu, nemůže v žádném případě počítat s tím, že ho Varšava podpoří v kandidatuře na další mandát. Tuska označil Kaczyński za politika, „který porušuje základní pravidla Evropské unie” a takový člověk podle něj nemůže být předsedou Evropské rady.

Nepřátelství mezi premiéry

Mezi bývalými polskými premiéry Tuskem a Kaczyńským panuje dlouhodobé nepřátelství. Kaczyński viní Tuska mimo jiné z podílu na smrti svého bratra a prezidenta Lecha Kaczyńského, který zahynul roku 2010 při leteckém neštěstí státní delegace v Rusku.

Kandidát vlády Szaryusz-Wolski není členem Kaczyńského strany PiS, ale stejně jako Tusk opoziční Občanské platformy (PO). Od roku 2004, kdy Polsko vstoupilo do EU, je europoslancem. Od nástupu Kaczyńského PiS k moci ale podle britského listu The Financial Times usiloval o sblížení s touto konzervativní stranou.

Nového šéfa summitů Evropské unie budou představitelé členských zemí vybírat příští týden na vrcholné schůzce v Bruselu.