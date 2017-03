Velká Británie spustí proces odchodu z EU do konce března

Velká Británie do konce března aktivuje článek 50 lisabonské smlouvy o vystoupení země z Evropské unie. V pátek to v Bratislavě řekl britský ministr pro brexit David Davis. Ministr potvrdil, že to Londýn udělá navzdory rozhodnutí horní komory britského parlamentu, která tento týden schválila dodatek k návrhu zákona o brexitu ohledně vypracování návrhu garance práv občanů Evropské unie.