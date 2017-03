K nehodě došlo 22. srpna roku 2015 u městečka Shoreham jižně od Londýna.

Pilot napřed dvakrát proletěl paralelně s ranvejí v obou směrech a pak ve výšce pouhých 60 metrů zahájil přemet. Stroj dopadl na dálnici A27, přičemž se oddělily od trupu pravá i levá část křídla a ocasní část a vrak začal hořet. Stroj dopadl na několik aut. [celá zpráva]

„Letadlo havarovalo, protože na vrcholu akrobatického manévru bylo příliš nízko na to, aby ho mohlo dokončit,“ uvedl v pátek inspektor Úřadu pro oddělení vyšetřování leteckých nehod (AAIB) Julian Firth, když seznamoval veřejnost se závěrečnou zprávou.

Pilot podle něj při přemetu navíc nepoužil plného tahu motoru. Mohl se tragédii vyhnout, kdyby přemet přerušil na vrcholu, ale podle Firtha neprodělal výcvik pro vyvedení letounu z této situace.

Při neštěstí zemřelo 11 lidí. Dalších 13 včetně pilota Andyho Hilla bylo zraněno. Hill je vyšetřován kvůli zabití.

Chyby pořadatelů



Úřad AAIB ale zkritizoval i pořadatele leteckého dne v Shorehamu, protože na místě chyběla opatření, jež by „zmírnila následky případné havárie v místech, která nebyla pod kontrolou organizátorů“.

Vyšetřovatelé poukázali i na to, že Úřad pro civilní letectví nevyžadoval informace o možných rizicích před tím, než dal souhlas s leteckým dnem a jeho programem.

Letouny Hawker Hunter byly široce rozšířené, dvojmístné používalo i švýcarské letectvo

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Úřad AAIB nyní vydal nová bezpečnostní doporučení pro pořadatele leteckých dnů. Piloti by podle nich měli prodělat výcvik, aby znali únikové manévry, a létat by se mělo tam, kde je co nejmenší nebezpečí pro veřejnost.

Piloti také budou muset uvádět sestavy, které budou létat, tedy jaké míní provádět manévry a v jakém prostoru. Celkem bylo vydáno 21 bezpečnostních doporučení.