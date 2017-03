Bozdag měl ve zhruba třicetitisícovém Gaggenau na jihozápadě Německa vystoupit s projevem na podporu kontroverzních ústavních změn v Turecku.

Radnice města akci zrušila s tím že se jí chce zúčastnit hodně lidí a že má obavu o jejich bezpečnost.

Reakce Turecka přišla prakticky okamžitě. Bozdag zrušil plánovanou schůzku s německým ministrem spravedlnosti Heiko Maasem a Ankara si dokonce předvolala německého velvyslance.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu obvinil německou vládu, že chce dosáhnout odmítnutí ústavní reformy v chystaném tureckém referendu, a pokáral ji, že „se musí naučit chovat”, chce-li udržet vztahy s Ankarou.

German town of #Gaggenau said it had received a bomb threat, a day after blocking a rally by #Turkey's justice minister. More to follow. pic.twitter.com/EKScm82asx