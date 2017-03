Europoslanci zbavili Le Penovou imunity v tomto případě velkou většinou hlasů poté, co žádost francouzské prokuratury v úterý podpořil právní výbor parlamentu.

Francouzské úřady vyšetřují kandidátku na prezidentku od předloňského roku poté, co na Twitteru sdílela neupravené a nezkrácené brutální snímky z dílny IS včetně fotografie bezhlavého těla amerického novináře Jamese Foleyho, jehož zavraždili v Sýrii. Le Penová tehdy snímky zveřejnila v reakci na výrok jednoho novináře, který její stranu přirovnal k této teroristické organizaci.

Le Penové mohou hrozit za šíření teroristické propagandy až tři roky vězení.

Záběr z videa Islámského státu zachycující Jamese Foleyho s jeho vrahem

FOTO: Reuters TV, Reuters

Politička obvinění odmítá a považuje ho za účelové. „Jenom to ukazuje francouzským občanům, co je EU zač a co je Evropský parlament zač. Všechno je součást systému, který se mě snaží zastavit jako kandidátku francouzského lidu,“ citoval její slova server Local.