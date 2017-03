Znárodnění oznámil šéf samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) Alexander Zacharčeno s tím, že „pod vnější správu” DNR přešlo 40 podniků.

Podle agentury DNR News dodal, že žádný z ukrajinských majitelů nekontaktoval vládu Doněcké lidové republiky.

Povstalci dali v minulých dnech Kyjevu ultimátum, podle něhož ukrajinské podniky na separatistickém území přejdou „pod vnější správu”, pokud do půlnoci z úterý na středu blokáda neskončí.

Nezákonná blokáda



Vláda prezidenta Petra Porošenka opakovaně dala najevo, že s živelnou blokádou železnice nesouhlasí, označila ji za nezákonnou a pro zemi škodlivou, nikdy ale proti účastníkům blokády nezasáhla. [celá zpráva]

Ještě než došlo k vyhlášení znárodnění, varoval poslanec za nacionalistickou stranu Svoboda Andrij Iljenko před nasazením síly proti lidem blokujícím tratě. „Varujeme před nasazením síly za účelem konce obchodní blokády,“ řekl. Podle něj by to mělo katastrofální následky a skončilo by to krveprolitím

Premiér Volodymyr Hrojsman přitom v reakci pro Ukrajinskou pravdu uvedl, že bez uhlí ze separatistických oblastí se Ukrajina v tuhé zimě neobejde: „Jsem proti vojenské konfrontaci, ale také musíme zabránit strádání miliónů Ukrajinců ze západu na východ.“ Řadě ukrajinských regionů hrozí kolaps kvůli nedostatku elektrické energie, potíže s dodávkou elektřiny má podle agentury Interfax devět ukrajinských oblastí.

Aktivisté blokující trať z oblastí držených separatisty procházejí kolem vlaku s uhlím

FOTO: Konstantin Chernichkin, Reuters

Mezi převzatými podniky jsou i doly. Důsledky rozhodnutí separatistů jsou nejasné, podle ukrajinských médií praktický dopad mít nebude.

Rusko separatisty chápe



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě prohlásil, že rozhodnutí povstaleckých úřadů není porušením mírových dohod z Minsku: „Vedení (separatistických) republik mělo sotva jinou možnost, aby zajistilo další fungování tamních podniků, takže z pohledu dodržování minských dohod nevidím žádný problém,” řekl Lavrov. Porušením naopak podle ruského ministra je blokáda, která brání vývozu donbaského zboží na západ Ukrajiny.

Zdrženlivěji na „znárodnění” ukrajinských dolů reagoval kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Ruská strana bude podle něj dělat vše proto, aby se napětí v regionu uvolnilo. Moskva „bude pokračovat v uplatňování svého vlivu (na separatisty), tento vliv ale má své meze.“

Cena elektřiny na Ukrajině skokově roste



Nezávisle na nedostatečném zásobování uhlím na Ukrajině ve středu stouply ceny elektrické energie pro domácnosti až o 30 procent. Jde už o páté zdražení za poslední dva roky, ve srovnání s rokem 2015 v zemi podle agentury Unian elektřina zdražila až trojnásobně.

Zvyšování cen je součástí procesu snižování státních subvencí, jež má přispět k odstranění rozpočtového deficitu. Půjčku jím podmínil Mezinárodního měnový fond.

Boje pokračují

Podle ukrajinského štábu operace proti separatistům ATO zahynuli za posledních 24 hodin v důsledku bojů dva vojáci a čtyři byli zraněni. Ukrajinska pravda oznámila, že bylo zaznamenáno 117 případů palby na ukrajinské pozice, přičemž byly použity i zbraně, jež měly být podle minských dohod fronty staženy, tedy kanónové houfnice ráží 122 a 152 mm a minomety ráží 82 a 120 mm.

Příslušník sil doněckých separatistů kontroluje budovu poškozenou při bojích.

FOTO: Alexander Ermochenko, Reuters

Pálila i ukrajinská armáda. Podle doněckých separatistů vystřelila 1774 nábojů, z toho 19 granátů vypálila děla, 112 tanky a vystřeleno bylo i 236 minometných granátů ráže 120 mm, oznámila DNR-News