Polsko Tuskovo znovuzvolení do čela Rady EU nepodpoří, přesto má šanci

Bývalý polský premiér Donald Tusk nemůže v žádném případě počítat s tím, že Polsko podpoří jeho setrvání ve funkci předsedy Evropské rady. V úterý to prohlásil předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Podle listu The Financial Times usiluje kabinet o to, aby Tuska v čele Evropské rady nahradil europoslanec Jacek Saryusz-Wolski.