Migranty zadržela rakouská policie a v neděli je vykázala na hranice s Maďarskem. Rakušané je vysadili u hraničního přechodu Nickelsdorf - Hegyeshalom a žádali, aby je Maďaři převzali. Budapešť však tvrdí, že neexistuje žádný důkaz, že migranti přišli do Rakouska z Maďarska.

„Podle schengenských pravidel se mohou takové deportace uskutečnit jen po dohodě s maďarskými úřady a k takové dohodě nedošlo,“ uvedl ředitel maďarské pohraniční policie László Balázs.

Vídeň však nadále tvrdí, že vše bylo v souladu s evropskými pravidly.

Podle maďarské veřejnoprávní televize M1 spor mezi Vídní a Budapeští vyřešili migranti po svém, když po desítkách hodin marného čekání na rozhodnutí úřadů, z hranice prostě zmizeli.

„Na maďarské i rakouské území se dostali nelegálně,“ zdůraznila televize.

Opakovaný případ

Podobný případ se stal už v lednu poblíž rakousko-maďarského hraničního přechodu Heiligenkreuz. Policie zadržela osm migrantů ze Sýrie a z Iráku, kteří se několik hodin zdržovali na „území nikoho“. Když se migranti vydali do Rakouska, vykázali je místní policisté zpět za hranice do Maďarska. Maďarští pohraničníci se jim v tom pokoušeli několik hodin bránit, nakonec ale migranty do země vpustili.