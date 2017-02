Dohoda EU s Afghánistánem má usnadnit vyhošťování migrantů

Evropská unie uzavřela s Afghánistánem dohodu o spolupráci, jež by měla mimo jiné usnadnit vyhošťování afghánských migrantů, kteří neuspěli s žádostí o azyl. Dohoda byla podepsána na okraj sobotní bezpečnostní konference v Mnichově. Výměnou za spolupráci by měl Afghánistán do konce roku 2020 dostávat od EU zhruba 1,2 miliardy eur (32,4 miliardy Kč) ročně, uvedla agentura DPA.