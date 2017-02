Muž připomínal někdejšího nacistického vůdce svým účesem, knírkem i uniformou. Rozhodně se podle mluvčího Furtnera nejedná o nepříčetnou osobu.

Imitátor se několikrát objevil i v Hitlerově rodišti Braunau am Inn, napsala agentura APA. Provokoval i ve Vídni a Štýrském Hradci a také zřejmě poskytl rozhovor televizi.

Man known as 'Harald Hitler' who looks like Nazi leader spotted loitering at dictator’s birthplace https://t.co/zWmmiCCGpc pic.twitter.com/9D8NoEt2Ns