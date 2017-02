„Mezinárodní bezpečnost je zřejmě méně stabilní dnes než v jakémkoli bodě od druhé světové války. Některé ze základních pilířů Západu a liberálního mezinárodního pořádku slábnou,“ varoval Ischinger podle Deutsche Welle.

„Možná jsme na kraji postzápadního věku, ve kterém nezápadní hráči vytvářejí mezinárodní politiku často paralelně nebo na úkor multilaterálních rámců, jež vytvořily základ liberálního mezinárodního řádu po roce 1945,“ dodal.

Výroční zpráva také nese název Post-pravda, Post-západ a Post-řád? Upozorňuje i na nebezpečí dezinformací.

Co bude se Západem?



Ischinger vyzdvihl, že vzhledem ke krizi v EU související s brexitem, pokračujícímu konfliktu na Ukrajině, pošramoceným vztahům s Moskvou, nevyřešenému konfliktu v Sýrii a zvolení Donalda Trumpa je potřeba si položit otázku „co bude se Západem?“, citoval jej list Handelsblatt.

Ischinger zdůraznil, že Evropa nemůže při své bezpečnostní strategii dál záviset na USA a měla by se kvůli zajištění vlastní ochrany sjednotit. Narážel hlavně na Trumpovy výroky ohledně role NATO, když Aliance dosud představovala štít.

Opakovaně ale řekl, že nechce vyvolávat neklid, i když Trumpovo zvolení americkým prezidentem a jeho první kroky v úřadu přinesly takový stupeň znejistění, jaký Evropa desítky let nezažila.

„Nejen že nevíme, co přesně chce (ruský prezident Vladimir) Putin a co se přesně stane v Sýrii, teď to vypadá, že ani přesně nevíme, co chce Amerika,” řekl Ischinger v Berlíně. Je proto rád, že hlavním tématem letošní mnichovské konference budou transatlantické vztahy a další směřování americké zahraniční politiky. Doufá, že nadcházející konference, která se uskuteční od pátku do neděle, pomůže snížit nejistotu.

Uklidnění může přinést Pence



Ischinger přitom spoléhá na sobotní projev amerického viceprezidenta Mika Penceho: „Těší mě, a je to vyjádření respektu vůči Washingtonu, že se nová administrativa rozhodla učinit z Mnichova místo prvního zahraničněpolitického vystoupení Bílého domu mimo Spojené státy.”

Do bavorské metropole viceprezidenta doprovodí i další členové nového kabinetu – ministr obrany James Mattis a ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly. Přijede také poradce amerického prezidenta pro otázky národní bezpečnosti Michael Flynn.

Do Mnichova vedle nich zamíří i početná delegace z amerického Kongresu, v níž bude mimo jiné vlivný republikánský senátor a Trumpův častý kritik John McCain. „Delegace Kongresu ukáže, že americká demokracie žije, že to není v žádném případě tak, že by byli do zahraničí vysíláni jen Trumpovi lidé,” prohlásil Ischinger, podle něhož bude letošní konference tak napínavá jako už dlouhá léta ne.

Mezi očekávanými hosty jsou také nový generální tajemník OSN António Guterres, šéf NATO Jens Stoltenberg nebo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Za Česko se konference mají zúčastnit ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a šéf Sněmovny Jan Hamáček.