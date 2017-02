„Jsme si vědomi, že loni organizovali pečovatelé o uprchlíky a žadatele o azyl návštěvy karnevalových událostí. S ohledem na stávající bezpečnostní situaci v Německu i na události posledních několika let by to mohlo vést k nežádoucím interakcím s obyvatelstvem, a proto to nedoporučujeme,“ praví policejní e-mail, z nějž citoval deník Kölner Stadt-Anzeiger. V Severním Porýní-Vestfálsku leží i Kolín nad Rýnem, dějiště masového obtěžování žen na Silvestra 2015.

V e-mailu „Informace pro karneval 2017“ policie radí, aby všichni počítali se silnými bezpečnostními opatřeními a rozsáhlou přítomností mužů zákona. Vyzývá také, aby na karneval nikdo nenosil „velké tašky, batohy nebo nebezpečné předměty“. E-mail také připomíná, že uprchlíci by měli „bez kritiky“ akceptovat kontroly a další bezpečnostní opatření.

„Neřeknu našim rodinám, že by neměly jít do průvodu. Ani v interním e-mailu nemůže okresní správa a státní policie komunikovat tímto způsobem,“ rozhořčila se Petra Jennenová, jež provozuje uprchlické centrum v Leverkusenu.

Ministerstvo: To jsme neautorizovali



Uniklý e-mail rozzlobil i místní politiky. Marion Heuserová (Zelení) označila chystaná opatření za rasové profilování.

A zemské ministerstvo vnitra se pak od e-mailu distancovalo se slovy, že byl „neautorizovaný“ a podle listu The Independent i „neoprávněný“.

Porýnská policie narazila na kritiku prouprchlických skupin už minulý měsíc, když severoafrické migranty, kteří jsou považováni za hlavní pachatele kolínského obtěžování, označila ve své zprávě zkratkou Nafri. Policie se hájila tím, že je to jen technický termín.

Německý karneval začíná oficiálně v listopadu, ale jeho vrcholem jsou maškarní průvody na Růžové pondělí, které letos připadne na 27. února. Při této příležitosti zaplaví davy zejména centra Kolína, Düsseldorfu a Mohuče.