V Louvru útočil syn egyptského policejního generála ve výslužbě

Egyptský policejní generál ve výslužbě Ridá Hamamí sdělil agentuře AFP, že francouzské vojáky v Louvru v pátek ráno nejspíš napadl jeho syn Abdalláh. Poznal ho na fotografiích. Toho, že by se syn radikalizoval, si ale prý penzionovaný policejní velitel nevšiml. Do Paříže se údajně devětadvacetiletý Abdalláh Ridá Hamamí vydal pracovně a do muzea se měl jít podívat jen jako turista.