Německá kancléřka, která také navštívila parlament a prohlédla si jeho část poničenou při loňském pokusu o převrat, podle agentury DPA mimo jiné zdůraznila, jak je důležitá svoboda projevu. „V souvislosti s tím jsme hovořili také o svobodě tisku,“ prohlásila Merkelová a dodala, že i opozice je součástí demokratického zřízení.

K chystanému referendu o změnách ústavy zavádějících v Turecku prezidentský systém a soustřeďujících prakticky veškerou moc do rukou Erdogana, Merkelová podotkla, že by hlasování měli sledovat pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Erdogan uvedl, že s šéfkou německé vlády hovořili především o boji s terorismem a o vývoji situace v Sýrii a Iráku. Prohlásil přitom, že proti tzv. Islámskému státu nikdo nebojuje tvrději než jeho země.

Tance kolem dohody



Angela Merkelová ovšem do Turecka zavítala jen pár dní poté, co šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoğlu opět pohrozil vypovězením dohody s EU o zadržování a vracení migrantů z Řecka do Turecka výměnou za peníze z Unie. [celá zpráva]

Turecko totiž marně požaduje, aby mu řecké úřady vydaly osm vojáků, kteří z vlasti uprchli po loňském nevydařeném puči. Merkelová jednala v Turecku také před uzavřením dohody EU s Tureckem a dá se předpokládat, že se o ni významně zasadila.

Cesta Merkelové do Turecka následovala pouhý den poté, co Německo spustilo vládní program StartHilfe Plus. Ten nabízí běžencům, kteří se rozhodnou dobrovolně vrátit do vlasti, peněžitou částku. Německá vláda pro tento účel vyčlenila zhruba 40 miliónů eur, uvedl server Deutsche Welle. Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) takto loni ještě před vyřízením azylového řízení z Německa dobrovolně odjelo 55 tisíc lidí.