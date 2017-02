Muž přeskočil plot a dostal se do areálu Prezidentského paláce. Ochranka ho zadržela, na základě občanského průkazu zjistila jeho totožnost a přivolala policii.

„Policejní hlídka měla muže předvést k výslechu. Když přijížděla, muž se rozeběhl, přeskočil plot a zmizel,“ uvedl Krpelan. Policejní mluvčí Andrea Dobiášová potvrdila, že muž byl zadržen ve středu v Popradu.

Kancelář slovenského prezidenta požádala v souvislosti s incidentem o vysvětlení úřad pro ochranu ústavních činitelů, který spadá pod ministerstvo vnitra. „Žádáme zabezpečení adekvátní ochrany Prezidentského paláce,“ řekl Krpelan.

Čech v paláci

Také loni do Prezidentského paláce vnikl člověk zvenčí. Byl to český občan, který strávil v budově téměř dvacet minut a poté areál opustil, aniž by byl zadržen.

Čech si v budově zul boty a nesl je v rukou. V budově ani v kancelářích žádnou škodu nezpůsobil.

Ochranka mylně vyhodnotila spuštění alarmu jako falešný poplach a šéf úřadu pro ochranu ústavních činitelů Radovan Horváth později v reakci na tento incident odstoupil.

Čech byl identifikován na základě záběrů z bezpečnostních kamer. Milan K. (35) čelí obvinění z přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Přiznal, že byl pod vlivem alkoholu, vniknutí do Prezidentského paláce bral jako recesi a toužil po selfie s prezidentem Andrejem Kiskou.