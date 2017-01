Celkem na výplaty jednorázových sociálních dávek spolkové úřady vyčlenily 40 miliónů eur. To odpovídá více než miliardě korun. Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 miliónu žadatelů o azyl, do vlasti se jich ale dobrovolně vrátila jen malá část z nich.

Peníze za opuštění Německa dostanou jen lidé z vybraných zemí. Například z Afghánistánu, Pákistánu nebo Iráku. Šanci dostat je naopak nemají mít třeba občané západobalkánských států nebo lidé, kteří mají dostatek vlastních peněz.

Dosud měli migranti, kteří šli dobrovolně zpět do vlasti, nárok na zaplacení cesty, 200 eur (5400 korun) v rámci cestovního příspěvku a dalších až 500 eur (13500 korun) na nový začátek života ve své domovině. Nově budou mít nárok na pomoc z obou programů dohromady.

Platí i další země



Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére věří, že se díky novým opatřením podaří výrazně zvýšit počet migrantů, kteří se dobrovolně rozhodnou k návratu do vlasti. „Apeluji na pochopení a rozum: Pro všechny, kdo v Německu nemohou zůstat, představuje dobrovolné vycestování oproti odsunutí tu lepší možnost,” uvedl.

K vyplácení peněz příchozím výměnou za dobrovolný návrat do vlasti se už do vypuknutí migrační krize uchýlily mimo jiné i Finsko a Švédsko. To schválilo vyplácení v přepočtu více než 200 tisíc korun pro jednu rodinu.