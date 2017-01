Gayathiri Boseová se cítí ponížena. „Měli nedůvěřivý tón. ‘Vy kojíte? Tak kde máte dítě? Vaše dítě je v Singapuru?’,” líčila Boseová BBC, co se dělo minulý čtvrtek.

Letištní kontrole byla podezřelá, protože cestovala do Paříže bez svého dítěte. A s umělohmotnou odsávačkou na mléko se možná kontroloři setkali poprvé. Poté, co její zavazadlo projelo skenerem, odvedli si Boseovou stranou a vypadalo, že jí nevěří, ani když podala vysvětlení.

„Chtěla, abych jí to ukázala”

Vzali si její pas a odvedli ji do nedaleké místnosti, kde se jí ujala policistka a chtěla po ní, aby dokázala, že kojí. „Vyzvala mě, abych si rozepnula halenku a ukázala jí prsa. Potom se mě ptala, jak to, že nemám k prsům nic připnutého, když se mi dělá mléko. Říkala jsem jí, že nic takového není, že si obyčejně přiložíme odsávačku k bradavce, a ta věc pracuje.“

To však policistce nestačilo. „Chtěla, abych jí to trochu ukázala rukama,“ popsala Boseová, které nezbylo, než se podvolit a zmáčknout si prso.

„Byla jsem v šoku a vřelo to ve mně. Ale také jsem byla sama a nebyla jsem si jistá, co by se stalo, kdyby mi chtěli zavařit. Teprve, když jsem vyšla ven, tak mi začalo docházet, co se to stalo. Brečela jsem a byla jsem strašně rozrušená.“

Policisté krátce odsávačku vyzkoušeli a pak ji nechali jít a nastoupit do letadla do Francie. Kontrola trvala tři čtvrtě hodiny. Boseová požádala o jméno policistky, a ta jí ho ochotně napsala na papír.

Německé úřady odmítly tvrzení pro BBC komentovat. Uvedly však, že takový postup „zcela zřejmě“ není obvyklý.