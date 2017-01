„Velká většina lidí, kteří jsou těhotní, se cítí být ženami. Můžeme ale mezi ně zahrnout trans-muže (muže v ženském těle – pozn. red.). A to tak, že použijeme pojem ,těhotní lidé’ namísto ,nastávající matky’,“ cituje britský list z oběžníku Britské zdravotnické asociace.

Genderová nerovnost se totiž podle Asociace odráží v tradičním vnímání role muže a ženy. A ty se sice v průběhu času mění, požadavky a stereotypy vztahující se k pohlavím však zůstávají hluboce zakořeněny.

WHY TRUMP WON: Doctors urge use of “pregnant people” not “expectant mother” to placate transgenders https://t.co/ND1fYcoXXT @dailycaller– Eric Owens (@ericowensdc) January 30, 2017