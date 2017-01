Styď se, Ralphe Laurene. Nezapomeneme ti to! Nekupujte jeho oblečení! Ostrá kritika se snesla na amerického návrháře Ralpha Laurena na sociálních sítích za to, že vytvořil pro Melanii Trumpovou bleděmodrý model, který si oblékla na inauguraci... Celý článek Styď se za to, že oblékáš Melanii Trumpovou. Na hlavu návrháře se snesla kritika»