Prokurátorka Ildikó Reszlová upřesnila, že Čech byl obviněn z trestného činu poškozování přírody a hrozí mu až tři roky vězení. Pašované želvy jsou totiž zákonem chráněné a hrozí jim vyhynutí.

Čech koupil želvy v Hongkongu a letecky je propašoval do Budapešti. Pak je vždy po jednom exempláři zabalil do plen a ukryl v kufru automobilu. U města Komárom kontrolovali jeho vůz maďarští policisté a želvy našli. Protože neměl povolení na nákup a chov chráněných tvorů, úřady želvy zabavily a umístily je do zoologické zahrady ve městě Győr.