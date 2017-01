O nás bez nás ne, vzkázala skotská premiérka. Jednotný trh neobětuje

Odchod Spojeného království z jednotného evropského trhu by znamenal ekonomickou katastrofu. Pokud se k němu bude schylovat, mělo by mít Skotsko právo určit si svou vlastní budoucnost. V reakci na úterní vystoupení britské premiérky Theresy Mayové to prohlásila skotská ministerská předsedkyně Nicola Sturgeonová. Informovala o tom BBC.