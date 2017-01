Costa Concordia, respektive to, co z ní zbylo, je od své původní majestátní podoby k nerozeznání, o to výrazněji ale nejhorší italskou námořní katastrofu od 2. světové války připomíná. Nic na tom nemění ani skutečnost, že došlo ”pouze” k jejímu částečnému potopení.

Z obrovského výletního plavidla zbyla hromada rezivějícího šrotu.

FOTO: , ČTK/AP

Loď ztroskotala u ostrova Giglio před pěti lety.

FOTO: , ČTK/AP

V pátek tomu bylo pět let, kdy loď se 4 252 lidmi na palubě najela u italského ostrova Giglio na mělčinu a nakloněná uvízla na skále. Dvaatřicet lidí se tehdy utopilo. Kapitán Francesco Schettino, který loď opustil ještě předtím, než se mohli všichni pasažéři bezpečně dostat na pevninu, dostal trest 16 let vězení. [celá zpráva]

Při nehodě výletní lodi zemřelo 32 lidí.

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Kolos se 17 palubami, o délce 290 metrů a hmotnosti 144 tisíc tun nešlo zachránit.

Přípravy na její náročné vyzvednutí ovšem zabraly další rok a půl a teprve koncem července 2014 byla Costa Concordia dovlečena do Janova k rozřezání.

Costa Concordia

FOTO: Profimedia.cz

Potopená Costa Concordia

FOTO: Profimedia.cz

Costa Concordia u malebného ostrova Giglio

FOTO: Alessandro Bianchi , Reuters

Vrak Costy Concordie u Giglia těsně před odvlečením do Janova

FOTO: Alessandro Bianchi/Files, Reuters

Havarovaná Costa Concordia

FOTO: Tony Gentile, Reuters