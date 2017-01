Trumpův tým zjišťoval, kdo se chystá odejít z EU

Lidé kolem nastávajícího prezidenta Spojených států obvolávali zástupce Evropské unie a ptali se jich, která další země Unii opustí. Podle listu Financial Times to při své závěrečné tiskové konferenci uvedl loučící se americký stálý zástupce v Bruselu Anthony Gardner. Dodal, že to vypadá, jakoby byli Trumpovi lidé přesvědčeni, že se Unie v tomto roce rozpadne.