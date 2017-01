„Nick se kvůli svému synovi snažil zůstat silný tak dlouho, jak jen to bylo možné. Statečně našel adoptivní rodinu, která se o jeho chlapečka postará, po jeho smrti,“ řekla britskému deníku Rosova známá Amy Comptonová.

Rosův závod s časem a zákeřnou nemocí začal před devíti měsíci, kdy si všiml podivné bulky na krku. Diagnóza byla krutá — zhoubný nádor, který metastázoval do plic. Rose podstupoval chemoterapii, s tou ale musel přestat, protože jeho tělo zasáhla infekce.

A sad story. Nick Rose was truly an amazing dad. RIP knowing you're son will be taken care of. #cancerhttps://t.co/nQL1BhEYS1