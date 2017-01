Brunner podle těchto informací zemřel v roce 2001 ve věku 89 let ve velmi bídných podmínkách v syrském Damašku. Dlouho totiž nebylo známo, kde Brunner přebývá a zdali žije. Předpokládalo se, že se skrývá v Sýrii, objevily se ale také informace o jeho možném pobytu v Brazílii.

„Velmi trpěl a hodně plakal,“ popsal poslední roky života nacistického zločince jeden z Brunnerových strážců. Do posledních dnů ale podle jeho slov zůstal fanatickým antisemitou a nacistou, který svých činu nelitoval.

Byl přitom zodpovědný za deportace 128 500 Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů a podílel se na vyhlazení židovského obyvatelstva ve Vídni, v řecké Soluni, ve Francii a na Slovensku. Ve Francii byl Brunner od června 1943 do srpna 1944 velitelem internačního tábora v Drancy, odkud bylo deportováno kolem 24 tisíc Židů.

Po válce se mu podařilo uprchnout a skrývat se pod falešnou identitou. V roce 1953 utekl do Egypta a odtamtud do Sýrie, kde získal ochranu tehdejšího politického vedení a začal tam pracovat jako poradce pro syrské tajné bezpečnostní složky.

Dopisové bomby Mosadu



Ve Francii byl Brunner v roce 1954 odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti za zločiny proti lidskosti. Poté, co byly v zemi exekuce zrušeny, se mu trest změnil na doživotí. Kromě Francie žádaly jeho vydání i další země. Marně.

V letech 1961 a 1980 přišel o oko a prsty levé ruky v důsledku dopisových bomb, které mu zaslala izraelská zpravodajská služba Mosad.

Magazín tvrdí, že Brunner žil od roku 1989 ve svém bytě téměř jako v domácím vězení. Na konci 90. let se z bezpečnostních důvodů přestěhoval do suterénu, kde přebýval až do smrti. Pohřben byl tajně na hřbitově Al Affif v Damašku.