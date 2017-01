Podezřelí byli zadrženi v pondělí ráno v oblasti Paříže a na jihu země. K jejich odhalení vedly stopy DNA, uvedla policie.

V noci z 2. na 3. října vstoupili dva muži oblečení do policejních uniforem do luxusního pařížského apartmá, v němž Kardashianová přebývala. Ukradli jí šperky v hodnotě přes deset miliónů dolarů (asi 255 miliónů korun). Také ji svázali a zamkli v koupelně. Do domu je pustil vrátný, kterému pohrozili zbraní a nasadili mu pouta.

Kardashianová byla ve francouzské metropoli, protože se se svou matkou a sestrou účastnila pařížského týdne módy.

Její manžel rapper Kanye West v tu dobu koncertoval v New Yorku a své vystoupení přerušil.