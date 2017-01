Do Řecka loni přišlo výrazně méně migrantů, Itálie naopak hlásí rekord

Do Evropy v loňském roce po dvou hlavních námořních trasách dorazilo o dvě třetiny méně migrantů než v roce 2015. Celkem připlulo 364 tisíc migrantů. Zatímco do Řecka jich dorazilo ve srovnání s předcházejícím rokem výrazně méně, Itálie loni zaznamenala nový rekord v počtu 181 tisíc příchozích. To je o 18 procent víc než v předchozím roce. Informovala o tom evropská pohraniční agentura Frontex.