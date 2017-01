Doskozilův plán počítá s vytvořením migračních center mimo Unii, například v zemích jako Niger, Jordánsko či Uzbekistán. Zde by běženci podávali své žádosti o azyl. Do vybraných třetích zemí by Doskozil přepravoval i migranty zachráněné ve Středozemním moři.

„Jde o to ukončit mylnou evropskou azylovou politiku. Všichni musíme přiznat a čestně říci, že absorpční kapacita EU je omezena,“ uvedl Doskozil a dodal: „Musíme zbrzdit ilegální migraci.”

V centrech by se podle ministra měla důkladně, ovšem v souladu s lidskými právy zkoumat každá žádost o azyl, načež by bylo možné do EU legálně vpustit omezený počet lidí. „Při začleňování těch, kteří mají nárok na azyl, je nezbytné zohledňovat hranici kapacit každé země,” zdůraznil. Ti, kteří nebudou mít nárok na azyl, by měli být odesláni do země původu nebo do „bezpečné ochranné zóny“.

Plán má podporu



Šéf resortu obrany Doskozil už se svým plánem seznámil také ministra vnitra Wolfganga Sobotku, který jeho návrhy podporuje. Ministr zahraničí Sebastian Kurz by navíc do azylových středisek mimo EU „po vzoru Austrálie” přepravoval také běžence, kteří nezískali právo pobytu v EU, ale nelze je repatriovat do jejich vlasti.

Rakousko je letos ochotno přijmout 35 tisíc žadatelů o azyl.

Limit 200 tisíc uprchlíků ročně, chce v Německu prosadit také předseda CSU Horst Seehofer. Stropy pro příjem migrantů ale kategoricky odmítá kancléřka Angela Merkelová ze sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU).