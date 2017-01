„Na modelu jsme pracovali šest měsíců. Použili jsme digitální modely poskytnuté zeměměřičským úřadem ve Varšavě a ortografické nákresy. V květnu 2013 jsme provedli snímkování prostřednictvím laserovým snímačů a pro budovy, které už nestojí, jsme využili plány z památníků v Osvětimi,“ řekl agentuře Reuters Ralf Breker z bavorské policie.

Zatímco vysocí důstojníci SS byli po válce z valné většiny usvědčeni, dozorci a další personál nižších hodností většinou vyvázli bez trestu, protože proti nim chyběly důkazy. Nacisté přitom v Osvětimi v období mezi roky 1940 až 1945 povraždili na 1,5 miliónů lidí, především Židů.

Virtuální realita by mohla pomoci prokázat, jakou funkci obžalovaný plnil a přesně do jaké míry se na vyvražďování podílel.

„Záměrem je získat lepší přehled o tom, co se v táboře dělo a z několika perspektiv a úhlů pohledů posoudit, co mohl kdo vidět. Například ze strážních věží, nebo když kolem procházela rota vojáků. Co jste mohli zahlédnout, mohli jste vidět krematorium?,“ vysvětlil na příkladu policista Breker.