Skupina expertů, která sledovala po jedenáct let dva milióny lidí v Kanadě, dospěla k závěrům, že hlučný provoz a znečištěný vzduch k demenci významně přispívají.

Jeden z autorů zprávy Hong Chen uvedl: „Růst populace a urbanizace vede k tomu, že mnoho lidí žije blízko silného provozu. I mírné vystavení provozu z blízké komunikace může představovat velkou zátěž pro celkové zdraví veřejnosti.“

V tom se s ním shoduje britský expert na demenci z Národního institutu pro výzkum zdraví Martin Rossor, který zdůrazňuje, že je zpráva velmi významná. Vliv provozu je podle něj sice relativně malý, jenomže je mu vystaveno hodně lidí.

Dopravou k patologii mozku



Výzkum probíhal v kanadské provincii Ontario v letech 2001 až 2012. Během té doby bylo diagnostikováno 243 611 případů demence. Ukázalo se, že její riziko je o sedm procent vyšší u lidí žijících do padesáti metrů od rušné komunikace, o čtyři procenta u lidí bydlících ve vzdálenosti 50 až 100 metrů a o dvě procenta vyšší u lidí žijících ve vzdálenosti sto až dvě stě metrů. Z analýzy plyne, že 7 až 11 procent případů demence lidí bydlících do vzdálenosti padesát metrů od rušné silnice může být připsáno právě na vrub silnému provozu.

Hong Chen dodal, že je potřeba další výzkum, který by odhalil hlubší souvislosti, zejména to, co z provozu přispívá k nárůstu výskytu demence, zda je to znečištění vzduchu oxidy dusíku nebo částice z pneumatik či hluk.

Ředitel Centra pro demenci na Nottinghamské univerzitě Tom Dening dodal: „Je docela věrohodné, že výfukové plyny přispívají k patologii mozku, což v průběhu času zvyšuje riziko demence. Tento důkaz přispívá ke znepokojení lidí, kteří žijí v oblastech s vysokou koncentrací dopravy."