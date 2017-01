„Nejdřív padl výstřel. Myslel jsem si, že se někdo naštval nebo je opilý. Za pár sekund jsme ale slyšeli automat,“ vylíčil Libanonec agentuře Reuters v nemocnici. „Schovával jsem se za stolem, seděl jsem na zemi, ale asi jsem měl odkryté rameno,“ vysvětlil, jak přišel ke svému zranění.

Útočník podle něj chtěl zavraždit co nejvíce lidí a ujišťoval se, že nikdo zraněný neunikne. „Střílel nás na podlaze. Hrál jsem mrtvého, aby už do mě nestřílel,“ řekl Al-Asmar.

Hned zamířil k místu, kde bylo nejvíc lidí



Střelec, který stále uniká, zastřelil ve dveřích strážce a civilistu, a s výkřikem Alláhu akbar (Bůh je veliký) vtrhl dovnitř. „Hned, jak vešel, spustil palbu a nepřestával. Střílel nepřetržitě aspoň dvacet minut. Mysleli jsme si, že jich je víc, protože to neustávalo, a taky něco vybuchlo, hodil nějaké výbušniny,“ uvedl další z přeživších Younis Turk.

Klub Reina na břehu Bosporského průlivu

FOTO: Umit Bektas, Reuters

Podle barmana Mehmeta Yilana se útočník zaměřil na místo, kde se shromažďovalo nejvíc lidí. „Okamžitě se obrátil k lidem nalevo, kde je to vždycky víc nacpané. Říkám si, jestli tady nebyl někdy dřív, protože se zdálo, že ví, kam jít,“ popsal a potvrdil: „Střílel náhodně, ale mířil na horní část těla, nechtěl lidi jenom zranit.“ Turecké úřady potvrdily, že mnoho lidí bylo zabito z bezprostřední blízkosti.

Barman společně s pěti lidmi unikl do zadní místnosti a zachránili se skokem do studené vody Bosporu. „Pořád střílel. Volal jsem loď, která pro nás převáží zákazníky, ale on střílel i směrem k moři a loď nemohla přirazit ke břehu.“

Při útoku bylo zabito 39 lidí a 65 dalších bylo zraněno.