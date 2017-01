Francouz se připojil k Islámskému státu, jde na deset let do vězení

Soud v Paříži v pondělí uložil trest deseti let vězení muži, který se vydal do Sýrie a zapojil se do řad radikálů z Islámského státu. Dvaatřicetiletý bývalý rybář Nicolas Moreau tvrdil, že jen plnil svoji povinnost muslima. Informovala o tom agentura AFP. Za účast v syrské válce byl už dříve odsouzen také jeho bratr.