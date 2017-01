Podle informací z pondělního rána je atentátník, který v klubu Reina zabil 39 lidí a dalších 65 zranil, zřejmě z Kyrgyzstánu nebo Uzbekistánu. [celá zpráva]

Mělo by mu být asi 25 let. Na sobě měl zelené triko, tmavé kalhoty a černé boty. Nechal se přivést taxíkem ze čtvrti Zetinburnu do čtvrti Ortaköy, kde se klub nachází. Kvůli dopravní zácpě vystoupil už o něco dříve a ke klubu došel pěšky, což mu zabralo asi čtyři minuty.

První kamera ho zachytila v 1:20, jak přichází k Reině a střílí, přičemž jeden zasažený člověk padl na zem. Pak útočník zastřelil ochranku, která byla kvůli restrikcím neozbrojená, uvedl deník Habetürk. V klubu střílel do hlavy i ležící lidi.[celá zpráva]

O tři minuty později zachytila útočníka i další kamera v klubu, a to hned po útoku. Na záběru už nikdo nestojí.

Zatím není jasné, jak rychle poté muž klub opustil, ale v kuchyni zůstal 13 minut. Přitom se převlékl, sundal si kabát a vyčistil svou zbraň. V odloženém kabátu byla pětisetlirová bankovka.

Poté, co opustil klub, si stopl taxíka. Vystoupil hned v blízké čtvrti Kuruçeşme, když řidiči řekl, že nemá peníze.

Turecká policie už v souvislosti s útokem zadržela osm lidí. Střelec však mezi nimi není, uvedla agentura AP.

Nebylo jasné místo útoku



Turci měli indicie, že by se něco mohlo stát. Tajná služba MİT získala 19. prosince poměrně přesné informace, že půjde o útok na Silvestra v některém nočním klubu nebo jinde, kde bude hodně lidí.

Méně jasné bylo místo, ale Istanbul mezi nimi byl. Dále se uváděla Ankara a provincie Adana, Antalya a Mersin. Vedle útoku sebevražedného atentátníka nebo atentátu s na dálku odpálenou bombou byl mezi variantami i ozbrojený útok.

Bezpečnostní složky proto podnikly několik preventivních razií v Ankaře, v Istanbulu, v provinciích Izmir a Adiyaman i v Adaně a Hatayi a Mersinu. Zadrženo bylo 63 lidí podezřelých z vazeb na IS. Většinou šlo o cizince.