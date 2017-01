Guvernér uvedl, že útok má na svědomí jeden pachatel, který předtím než vstoupil do klubu, zastřelil policistu a jednoho civilistu. „Jakmile se dostal do klubu, zahájil palbu na lidi, kteří oslavovali příchod nového roku,” řekl Sahin.

Zranění po teroristickém útoku

FOTO: Stringer, Reuters

Pachatel byl převlečený za Santa Clause a jakmile se dostal do klubu, zahájil zběsilou palbu. Někteří lidé v panice skákali do vody, aby se před palbou zachránili. Svědci podle tiskové agentury Dogan uvedli, že „slyšeli útočníka vykřikovat něco v arabštině”.

Některá média ale informovala o tom, že atentát měli na svědomí dva střelci.

Okolí klubu je uzavřeno

FOTO: Stringer, Reuters

Zatím není jasné, co se stalo s teroristou. Podle médií má být útočník stále v klubu. Na místě je pyrotechnik a speciální policejní složky, které budovu obklíčily, celé místo neprodyšně uzavřely a chystají se k zásahu.

Klub je velmi oblíbený mezi istanbulskými vyššími kruhy, často ho navštěvují umělci, celebrity, fotbalové hvězdy.

CCTV at the club #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/RAvonGxyAI

Televizní stanice NTV ukázala obrázky ozbrojených policejních aut před klubem a oznámila, že na místo sjelo 50 až 60 sanitek.

#Turkey #Istanbul - EMS vehicles lining up at Reina nightclub after shooting. pic.twitter.com/N1BZvcAwsc