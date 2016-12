Pád komunismu sice představoval vítězství Západu, přesto sjednocení Německa, které bylo rozdělené od druhé světové války, vyvolávalo v Londýně obavy.

Historici už dříve popsali silný odpor „železné lady”, která se údajně často chovala k německému kancléři Helmutovi Kohlovi nezdvořile a bez servítků mu předhazovala nacistickou minulost.

Odtajněné vládní dokumenty nyní ukázaly, jak muselo Thatcherovou usměrňovat okolí.

Její dlouholetý poradce pro zahraniční politiku Charles Powell ji musel například v říjnu 1990 nabádat, aby při společném veřejném vystoupení se západoněmeckým velvyslancem použila slova jako „přítel, spojenec a partner“, jinak hrozí, že její „vystoupení vyzní negativně, což by popřelo samotný význam společného focení se”.

Proti oslavám sjednocení

Powell se už předtím na příkaz Thatcherové zasadil o zrušení Kohlem plánované oslavy sjednocení. S vědomím toho, že se akce neuskuteční, pokud nedorazí americký prezident George Bush, volal do Bílého domu.

„Paní premiérka chtěla, aby prezident věděl, že 3. říjen by pro ni byl obtížný a vůbec by jí nevadilo, kdyby prezident shledal, že se nemůže zúčastnit. Dodal jsem, že premiérka si myslí, že by v každém případě bylo vhodnější, kdyby se oslav účastnili ministři zahraničí,“ píše se ve zveřejněných Powellových poznámkách, které dále odhalují, že se britská vláda vážně zabývala otázkou, kdo jsou Němci a jak se bude jejich opět sjednocená země chovat.

Spojenci včetně Británie nakonec sjednocené Německo uznali. Kohl se pro to snažil udělat, co mohl. V Downing Street dokonce sliboval, že bude britskou předsedkyni vlády osobně předem informovat o svých plánech. „Dokonce předá informace o věcech, o kterých by nevěděl ani jeho kabinet,“ poznamenal si Powell.