„Podle předběžných dat, byla nekoordinovaná funkce vztlakových klapek. V důsledku jejich nevysunutí nebyl dostatečný vztlak, rychlost nestačila k získání výšky a stroj spadl,” uvedl zdroj.

Jeho sdělení nebylo oficiálně potvrzeno, ale vyjádření odpovídá staršímu popisu katastrofy, kde bylo zmiňováno přetažení a následná ztráta vztlaku.

Ministerstvo obrany podle agentury TASS uvedlo pouze: „V Centrálním vědecko-výzkumném institutu Vojenských vzdušných sil pokračuje rozšifrovávání magnetického záznamu z letového zapisovače stroje Tu-154 ze Soči. První analýza dat z palubního zapisovače umožnila zúžit seznam možných příčin nehody.”

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nakládání vyzvednuté části trupu letounu Tu-154

Nezmínilo ale, jaké jsou zbylé hypotézy. Před tímto vyjádřením uváděla tajná služba FSB čtyři - vniknutí cizích předmětů do motoru, špatnou kvalitu paliva, chybu pilota a technickou závadu letadla.”

Mezi dalšími důkazy je i video

Start letounu i jeho pád natočil náhodný svědek. Podle agentury TASS to v úterý sdělila mluvčí ruských vyšetřovatelů Světlana Petrenková. „Byli zjištěni a vyslechnuti noví očití svědci leteckého neštěstí, včetně člověka, který natočil start, následující let a pád letounu do moře,” řekla.

Kromě tohoto záznamu už vyšetřovatelé zhlédli další obrazové nahrávky pořízené před odletem havarovaného stroje z letiště v Soči.

Nakládání kusu trupu havarovaného tupolevu

FOTO: ČTK/AP

Z mořského dna byly vyzvednuty další trosky. „Druhý motor byl vyzvednut z moře skoro celý, ale je zdeformovaný,“ uvedl zástupce ministerstva obrany. Nalezena byla i ocasní část letounu. Momentálně je objeveno dvacet kusů letadla, včetně částí obou polovin křídla, ocasní části a podvozku. TASS zatím nepotvrdil vyzvednutí druhé černé skříňky.

Odebráno také bylo palivo ze zásobníku na letišti Adler, protože se spekuluje, že na vině může být i jeho špatná kvalita.