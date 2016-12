„Nepřítel, proti němuž bojujeme, se velmi odlišuje od tradičních schémat. Čelíme nepříteli, který útočí více na to, co jsme než na to, co máme. Používání síly ze strany mužů a žen naší armády proti tomuto barbarskému násilí je legitimní,” řekl Pierre de Villiers.

Podle listu je velmi neobvyklé, aby se nějaký vysoký představitel francouzské armády podobně veřejně vyjadřoval. Svědčí to o tom, v jak bezprecedentní situaci se země ocitla.

Konec bezstarostnosti



„Léta 2015 a 2016 jsou zlomem, přešli jsme do nové epochy. Je to konec bezstarostnosti. Mír nebude nadále samozřejmostí, je nutné ho dobývat. Všechny obranné a bezpečnostní síly, všechny národní síly musejí přinést globální odpověď. Vyžaduje si to složitost bezpečnostní situace,” zdůraznil generál, který stojí v čele generálního štábu od roku 2014.

Francie zažila od začátku roku 2015 sérii atentátů, při nichž džihádisté povraždili na různých místech země více než 230 lidí. V zemi platí od loňska výjimečný stav, v ulicích měst hlídkují těžce vyzbrojení vojáci a policisté. Francie bojuje proti hnutí Islámský stát v Iráku a Sýrii.

Hrozí i konvenční armády



Okamžitá a konkrétní hrozba islámského terorismu ale podle něj nesmí zastínit fakt, že Francii ohrožují i nově vznikající nebezpečné mocnosti. „U hranic Evropy, v Asii, na Blízkém východě stále více států zavádí strategie, které se opírají o uplatňování síly. Všechny tyto země zbrojí,” varoval jeden z nejvyšších představitelů obrany Francie. Konkrétnější nebyl.

De Villiers také požaduje zvýšení vojenského rozpočtu s cílem posílit francouzskou armádu a zvýšit její účinnost. Je také pro modernizaci jaderného arzenálu. Současný vojenský rozpočet Francie představuje 1,77 procenta HDP, Pierre de Villiers chce, aby se v příštích pěti letech zvýšil na nejméně 2 procenta HDP. Apel velícího důstojníka francouzské armády přichází dva dny po teroristickém útoku v Berlíně.