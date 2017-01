Američané skutečně slíbili Karadžičovi beztrestnost

Tvrzení někdejšího představitele bosenských Srbů Radovana Karadžiče, že mu USA slíbily v roce 1996 beztrestnost za dobrovolný odchod z politiky, je pravdivé. Napsal to deník The New York Times s odvoláním na studii amerických historiků o válce v bývalé Jugoslávii.