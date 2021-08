Vedra, záplavy, výkyvy klimatu má na svědomí člověk. Červený kód, zní z OSN

Podle vědců teplota na zemi během dvaceti let v každém případě stoupne 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni a nebudou tak dodrženy závazky z pařížské klimatické dohody.

V roce 2019 byla koncentrace CO2 v atmosféře nejvyšší za poslední dva miliony let, Koncentrace metanu a oxidu dusného jsou nejvyšší za posledních 800 000 let, uvedl panel OSN. Přítomnost těchto plynů v atmosféře zabraňuje úniku určité části tepla vytvořeného slunečními paprsky zpět do vesmíru a zajišťuje tak dostatečné teplo na Zemi, jejich vysoká koncentrace ale vede k oteplování. Od roku 1970 teplota na povrchu Země podle zprávy stoupá nejrychleji v historii.